Глава Минэкономразвития рассказал о факторах быстрого восстановления ВВП РФ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал гибкость бизнеса одним из факторов ускоренного восстановления ВВП России. Таким мнением он поделился в интервью RT на полях Восточного экономического форума.

"В первую очередь это сам бизнес, который показал свою гибкость и активно перестраивает цепочки поставок, платежи, расчеты и логистику. Здесь большая доля приходится на малый бизнес", – сказал министр.

По его словам, крупные предприятия в основном сосредоточены на экспорте, поэтому в плане перестройки процессов не так подвижны. Малые компании сейчас активно занимают ниши, покинутые иностранными конкурентами.

Решетников подчеркнул, что в текущих условиях для малого бизнеса важно сохранить доступ к финансированию. Все остальные вопросы, связанные в том числе с завозом оборудования, покупкой технологий, рекрутингом кадров, они смогут решить самостоятельно, уверен министр.

"Главное, чтобы для них была предсказуемость в экономике, стабильность условий игры, снижение регуляторной нагрузки и, конечно, доступ к финансам", – заключил он.

Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач допустил, что рост российского ВВП по итогам 2023 года может составить 2,7%. По его словам, на это повлияет рост пищевой и оборонной промышленности, автомобилестроения и машиностроения. Также он указал на важную роль высокого потребления.



Мишустин рассказал о снижении объема ВВП на 2,1% по итогам 2022 года