Акционеры одобрили сделку по продаже Twitter Илону Маску

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Акционеры одобрили сделку по продаже Twitter основателю SpaceX и Tesla Илону Маску. Трансляцию собрания акционеров вела компания.

Генеральный советник Twitter Шон Эдгетт заявил, что акционеры поддержали предложение с учетом предварительного расчета.



Сумма сделки составит 44 миллиарда долларов.

В конце апреля компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети. В июле же Маск отказался покупать Twitter. Соответствующее письмо было передано представителю. В нем указывалось, что Маск реализует свое право расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от сделки.

После этого акции Twitter упали на 3,37 доллара (9,15%). По данным на 19:30 по московскому времени 11 июля, стоимость одной акции составляла 33,48 доллара. При этом во время открытия торгов ценные бумаги падали на 5%, после – на 7%, а затем падение превысило 9%.

