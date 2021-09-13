В Москве с 1 октября сократят сроки оплаты госзакупок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство Москвы приняло решение о поэтапном сокращении сроков оплаты по государственным контрактам, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что отдельные изменения второго оптимизационного пакета поправок к закону о контрактной системе федерального закона реализуются в столице раньше, чем в других регионах. Это произошло благодаря цифровой платформе управления закупками.

Второй оптимизационный пакет поправок к закону о контрактной системе правительство РФ одобрило 1 июля 2021 года. Они предусматривают поэтапное сокращение норм по срокам оплаты для российских заказчиков – с 1 января 2022 года и с 1 января 2023 года.

С 1 октября 2021 года оплата будет занимать не более 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке для контрактов по закупкам у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Для других контрактов – не более 15 рабочих дней. С 1 января 2022 года – не более 7 и 10 рабочих дней соответственно.

До сих пор сроки оплаты составляли 15 рабочих дней для субъектов малого предпринимательства и 30 дней для прочих контрактов. Как подчеркнул заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сроки оплаты сокращаются вдвое.

Он добавил, что изменения в шаблонах контрактов в Единой автоматизированной информационной системе торгов станут доступны с 20 сентября и 20 декабря.

Отмечается, что сокращение сроков оплаты госзакупок – это существенная мера поддержки для более 230 тысяч поставщиков города. Благодаря изменениям они смогут в короткие сроки получать средства за поставленные товары и выполненные работы. Пополнение бюджета за счет региональных налогов будет происходить быстрее, а это приведет к ускорению оборота средств экономики города.

Ранее сообщалось, что объем стандартизации госзакупок в Москве к концу года должен превысить 70%. За первое полугодие городские власти утвердили 34 новых комплекта типовой конкурсной документации для участия в госзакупках. К текущему моменту стандартизировано 249 видов регулярных городских закупок.

Типовые формы документов устанавливают единые требования, что позволяет сделать процесс госзакупок максимально прозрачным. В прошлом году свыше 60% от всех закупок, проведенных заказчиками Москвы, прошли с использованием типовых комплектов документации.