Повышение МРОТ коснется 3,2 миллиона россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей коснется 3,2 миллиона россиян, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Он уточнил, что повышение МРОТ потребует в 2020 году 20,9 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 5,8 миллиарда и из бюджетов регионов – 15,1 миллиарда рублей, передает ТАСС.

По словам министра, МРОТ увеличится на 7,5%, и по оценке ведомства, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 миллиарда.

С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда составляет 11 тысяч 280 рублей. В августе Минтруд внес в правительство законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2020 года.

Согласно действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособного человека. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что с каждым годом ПМ меняется, поэтому ежегодно должен приниматься закон, устанавливающий размер МРОТ на следующий год. За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года.

В этом году ПМ за второй квартал составил 12130 рублей. На том же уровне будет установлен МРОТ на 2020 год. Если комиссия поддержит законопроект, его внесут в Госдуму.

В августе был установлен новый прожиточный минимум. По приказу Минтруда, он составил 11 185 рублей. В июле Минтруд РФ предложил повысить прожиточный минимум в среднем на 4%. Необходимость его повышения сотрудники ведомства объяснили ростом цен на продукты.