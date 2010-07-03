Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на законопроект министерства труда.

Документ будет рассматривать рабочая группа Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Согласно действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособного человека. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что с каждым годом ПМ меняется, поэтому ежегодно должен приниматься закон, устанавливающий размер МРОТ на следующий год. За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года.

В этом году ПМ за второй квартал составил 12130 рублей. На том же уровне будет установлен МРОТ на 2020 год.

Если комиссия поддержит законопроект, его внесут в Госдуму.

В августе был установлен новый прожиточный минимум. По приказу Минтруда, он составил 11 185 рублей.

В июле Минтруд РФ предложил повысить прожиточный минимум в среднем на 4%. Необходимость его повышения сотрудники ведомства объяснили ростом цен на продукты.

