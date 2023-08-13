Стоимость обеда в России достигла максимума с июня 2022 года

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Стоимость обеда, состоящего из мясных котлет и картофельного пюре, в России достигла максимума с июня 2022 года и составила 254,54 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что порция из двух котлет с пюре готовится из 400 граммов мясного фарша, одного куриного яйца, луковицы, четырех картофелин, 50 граммов сливочного масла, 25 миллилитров растительного, свежей зелени и соли.

В Росстате добавили, что около года назад такой набор продуктов можно было купить за 262,52 рубля. После стоимость таких продуктов начала снижаться, однако позже стала вновь расти. Примерно месяцем ранее данный комплект продуктов стоил 254,31 рубля, а в начале 2023 года – 247,01 рубля.

За последний месяц яйца в РФ подорожали на 12 копеек, до 7,85 рубля, и картофель, на 0,084 рубля, до 18,53 рубля. Остальные продукты из набора незначительно снизили стоимость за месяц. В свою очередь, килограмм репчатого лука стал стоить на 1,1 рубля меньше.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что небольшое увеличение цен на мясо в России вызвано сезонным фактором. Их снижение ожидается в конце августа из-за роста производства. Министр подчеркнул, что предпосылок для дефицита мяса или роста цен на него нет.

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