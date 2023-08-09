В Минсельхозе ожидают снижение цен на мясо в конце августа

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Небольшое увеличение цен на мясо в России вызвано сезонным фактором. Их снижение ожидается в конце августа из-за роста производства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

"Я думаю, что это (снижение цен. – Прим. ред.) произойдет в конце августа – начале сентября, и цены будут стабилизированы. Поэтому никакой критичной ситуации мы здесь не видим", – добавил он.

Министр заверил, что предпосылок для дефицита мяса или роста цен на него нет.

С 31 июля по 6 августа стоимость свинины достигла рекордного уровня за последние 8 лет. Так, цена свиной шеи достигла 500 рублей за килограмм (рост на 9%), карбонад подорожал на 12% – до 322 рублей, окорок – на 11%, до 316 рублей, а грудинка – на 3%, до 215 рублей.

В июле цена мяса курицы составляла до 196,93 рубля за килограмм, что стало историческим максимумом. Однако заметили это только 35% граждан.

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