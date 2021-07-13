Биржевая цена бензина Аи-92 вновь побила исторический рекорд в России

Фото: ТАСС/URA.RU/SYCHKOVA EKATERINA
Стоимость бензина марки Аи-92 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь побила исторический максимум, достигнув 56 010 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные площадки.
За день цена бензина поднялась на 0,5% и, таким образом, обновила прежний рекорд, установленный в понедельник, 12 июля. Тогда этот показатель достиг 55 720 рублей за тонну.
Также новый рекорд установила цена сжиженных углеводородных газов (СУГ), достигнув 38 880 рублей за тонну. Прошлый максимум был установлен 17 марта 2021 года и составил 38 540 рублей за тонну.
В конце апреля Минэнерго опубликовало проект постановления правительства о возможном ограничении экспорта нефтепродуктов. Предлагалось внести 13 наименований нефтепродуктов в список товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка России и в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта.
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что таким образом в периоды пикового спроса ситуацию на внутреннем рынке удастся держать под контролем, избегая значительного повышения цен на топливо, как это было ранее.
В Минэнерго назвали справедливую розничную цену на бензин АИ-92
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