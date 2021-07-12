Биржевая цена бензина Аи-92 в РФ побила исторический рекорд

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Цена бензина Аи-92 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) побила исторический рекорд, поднявшись до 55 720 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Прежние исторические рекорды были установлены 7 и 8 июля – в среду стоимость Аи-92 превысила показатель мая 2018 года и обновила рекорд на следующий день.

Бензин марки Аи-95 также показал близкие к рекордным значения стоимости – исторический максимум цены был зафиксирован в июле 2020 года и составил 59 602 рубля за тонну. В понедельник, 12 июля, его стоимость на бирже составила 59 207 рублей за тонну.

Стоимость дизеля также приблизилась к максимуму июня 2021 года (52 686 рублей за тонну) и составила 51 879 рублей за тонну.

Ранее глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов заявил, что в России сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке позволят изменения формулы расчета демпфера, которые вступили в силу в начале мая. По его словам, в прошлом году российская экономика и финансовая система легче справились с ценовыми изменениями на рынке нефти, чем это было во время прежних шоков стоимости черного золота.

