В Госдуму внесли законопроект о налоге на сверхприбыль

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Кабмин внес в Госдуму законопроект о налогообложении сверхприбыли компаний. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента РФ.

Согласно инициативе, налог будет взиматься с предприятий, у которых средняя прибыль в 2021 и 2022 годах превышала 1 миллиард рублей. Исключение составят компании, созданные после 2020 года.

Размер налога установят на отметке 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. При этом его можно будет уменьшить до 5%, если внести обеспечительный платеж до 30 ноября 2023 года.

Кроме того, правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который закрепляет понятие разовых налогов. Из пояснительной записки следует, что он упростит порядок взимания в том числе налога на сверхприбыль.

В начале июня стало известно, что комиссия кабмина одобрила проект закона о налоге для компаний на сверхприбыль прошлых лет. Минюст затем назвал некоторые пункты документа не соответствующими Конституции, однако позже стало известно, что замечания ведомства урегулировали.



Правительство РФ одобрило законопроект о налогообложении сверхприбыли крупных компаний