ЦБ РФ вводит дополнительное временное послабление по лимитам открытых валютных позиций

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Банк России вводит до 31 декабря 2022 года дополнительное послабление по лимитам открытых валютных позиций в долларах и евро, сообщает регулятор. Эта мера направленна на обеспечение устойчивости банковского сектора.

Ожидается, что это послабление позволит кредитным организациям провести внутреннее хеджирование противоположных ОВП в долларах США и евро, что снизит расходы на регулирование позиций в этих валютах. При этом риски для капитала будут ограничены.

Ранее в ЦБ заявили, что в России ожидается повышение уровня инфляции в оставшиеся месяцы 2022 года. По данным регулятора, по итогам года она может составить 18–23%. Отмечается, что за счет реализуемой в России денежно-кредитной политики темп повышения цен по итогам 2023 года составит от 5 до 7%.

