Эксперт допустил снижение курса доллара до 45 рублей

Фото: Агентство "Москва"
Курс доллара может снизиться до 45 рублей, если учитывать необходимость балансировки профицита текущего счета на фоне высокого экспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрия Полевого.
"Наши исходные оценки возможных ориентиров по курсу, способных сбалансировать профицит текущего счета при отсутствии потоков по финансовому счету – 45–55 рублей за доллар, они не учитывают логистические факторы", – сказал эксперт.
Под логистическими факторами он имеет в виду наличие у россиян средств и спроса на импортные товары, но отсутствие возможности их приобрести. По словам Полевого, в условиях комиссий высока токсичность валютных остатков. При этом снижение норматива по продаже валютной выручки с 80% вряд ли сильно ослабит рубль, поскольку и до указанных ограничений компании продавали в среднем 77% полученной валюты.
Сильный рубль поможет сгладить инфляцию и при этом не создаст серьезных рисков для бюджета на фоне снижения его доходов, считает эксперт. В 2022 году дефицит, возможно, будет закрыт за счет имеющихся остатков на счетах и средств Фонда национального благосостояния, заключил Полевой.
Ранее курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года. Американская валюта торговалась на уровне 63,71 рубля, минутами ранее опускаясь до отметки 62,63 рубля. Курс евро между тем составил 66,28 рубля.
Между тем аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов выразил мнение, что текущий курс рубля к доллару создает проблемы для экономики России. Это связано с сокращением рублевых доходов бюджета от экспорта. По его словам, при стоимости доллара в 60 рублей бюджет России может стать дефицитным.
Курс доллара установился на уровне 63,09 рубля
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