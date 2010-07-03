ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

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Центробанк в прошлом году перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля. По данным регулятора, тогда в обращении находилась мелочь на сумму 6,6 миллиарда рублей. Как рассказали "Известиям" в пресс-службе Банка России, этого вполне достаточно для наличных платежей.

Отмечается, что монеты достоинством в одну и пять копеек ЦБ прекратил чеканить еще с 2012 года. В 2018 году перестали выпускать и другие мелкие монеты номиналом до рубля. Глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, ранее занимавший пост первого зампреда ЦБ, подчеркнул, что производство мелочи достоинством ниже рубля убыточно. Он заверил, что отказ от выпуска мелких монет принесет Центробанку экономию в миллиарды рублей.

"В практике торговых предприятий уже давно принято округление как минимум до рубля. Кроме того, уверенно растет количество безналичных платежей", − напомнил старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. По его мнению, "эти обстоятельства снижают потребность в наличной мелочи, которая только занимает место в кошельках и карманах людей".

По оценкам экспертов, в карманах россиян уже осело до пяти миллиардов рублей мелочью. Эта сумма сопоставима с двумя третями находящихся в обращении мелких монет, отметил Суверов.

По этой причине Банк России рекомендует кредитным организациям проводить работу с клиентами по сдаче монет в кассы. Это позволит вернуть монеты в оборот, пояснили в пресс-службе ЦБ.

В апреле Центробанк ввел ограничения на денежные переводы в четыре страны: Вьетнам, Казахстан, Киргизию и Китай. По данным СМИ, лимиты ввели для борьбы с теневыми операциями иностранных граждан. Банк России зафиксировал случаи частых переводов денег за границу без открытия счета в банке и регистрации юрлиц.