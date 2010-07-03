Банк России снова сохранил ключевую ставку

Банк России в третий раз с начала года сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, сообщает ТАСС.
В ЦБ подчеркнули, что в марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться. При этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются немного ниже прогноза Центробанка.
Решение по ключевой ставке Банк России принимает с учетом динамики инфляции. В то же время ЦБ допускает возможность снижения ключевой ставки в II–III кварталах 2019 года, если ситуация в российской экономике будет соответствовать базовому прогнозу.
Как ранее заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, существует "возможность смягчения уже в этом году", но когда именно, пока неизвестно.
22 марта совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Такое решение было принято на фоне более низкой, чем ожидалось, инфляции в феврале − марте и снижения краткосрочных проинфляционных рисков. В феврале Банк России также не стал менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,75% годовых.
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