В ЦБ не исключили снижение ключевой ставки в 2019 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Центробанке не исключили снижение ключевой ставки в 2019 году, если ситуация в российской экономике будет соответствовать базовому прогнозу. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым прогнозом, то, конечно, вероятнее движение вниз, чем движение вверх", − цитирует Набиуллину ТАСС. По ее словам, существует "возможность смягчения уже в этом году", но когда именно, пока неизвестно. Как отметила глава ЦБ, на ближайшем заседании совета директоров. запланированном на 26 апреля, рассмотрят все факторы и после этого примут решение.

22 марта совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Такое решение было принято на фоне более низкой, чем ожидалось, инфляции в феврале − марте и снижения краткосрочных проинфляционных рисков. В феврале Банк России также не стал менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,75% годовых.