Владелец брендов Nurofen и Durex передаст управление бизнесом в России

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Владелец брендов Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish Reckitt Benckiser начал процесс передачи своего бизнеса в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую компанию.

"Reckitt начала процесс, направленный на передачу владения своим российским бизнесом, который может включать в себя передачу третьей стороне или местным сотрудникам", – отмечается в заявлении.

Уточняется, что до этого компания заявила о приостановке рекламных и спонсорских кампаний в РФ, а также заморозила инвестиции в стране.

Reckitt находится в тесном контакте с коллегами из России по вопросу деталей и возможных вариантов проведения транзакции. Компания также делает все возможное, чтобы обеспечить занятость работников при новой структуре. Она будет выплачивать им зарплату до конца текущего года.

Ранее итальянская компания по производству кофе и кофемашин Lavazza приняла решение приостановить всю деятельность на территории России. В компании отметили, что прошлый год был неспокойным для сырьевых товаров. Так, сильно цены выросли на кофе, что связано с проблемами в глобальной цепочке поставок и ущербом, вызванным погодными условиями из-за изменения климата.