Vitol Group намерена прекратить торговлю нефтью из РФ к концу 2022 года – СМИ

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Крупнейший в мире нефтетрейдер Vitol Group планирует прекратить закупку нефти и нефтепродуктов из России к концу 2022 года. Об этом сообщает RT.
"Мы ожидаем, что это (торговля сырьем из РФ. – Прим. ред.) будет завершено к концу 2022 года", – говорится в заявлении компании.
Ожидается, что объемы обрабатываемой Vitol российской нефти значительно снизятся в связи с сокращением контрактных обязательств уже во II квартале 2022 года.
Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что санкции против России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю. По его словам, санкции могут привести к потере более семи миллионов баррелей нефти РФ в день.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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