ИД "Аргументы и факты" запустил проекты об импортозамещении и отечественной промышленности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Издательский дом "Аргументы и факты" запустил два специальных проекта "Время созидать" и "Импортозамещение в России", чтобы способствовать развитию отечественной экономики. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам академика Глазьева, обеспечить рост ВВП до 10% в год в России поможет расширение импортозамещения. Он подчеркнул, что к настоящему времени многие отечественные предприятия уже достигли успехов в значимых для российской экономики отраслях.

"Мы собрали и будем продолжать собирать оптимистичные примеры созидания в разных областях промышленности и в разных регионах", – сказал главный редактор "АиФ" Михаил Чкаников.

Гендиректор издательского дома Руслан Новиков назвал хорошей идеей, если к проекту присоединятся отечественные производители.

"Те, кто строит современные производства, выпускает продукцию высокого качества, то есть создает тот самый базис, на котором только и возможно дальнейшее развитие страны", – сказал Новиков.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что перестройка российской экономики займет около двух лет из-за санкций, введенных западными странами. По его словам, затем на перестройку экономики понадобится еще много лет. Это, как отметил Кудрин, связано с импортозамещением зарубежных товаров.

