В Зеленограде откроют высокотехнологичное производство стройматериалов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Высокотехнологичные предприятия по производству стройматериалов создадут в Зеленограде, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая Сергеем Собяниным, приняла решение о предоставлении застройщику около 36 гектаров земли в Зеленоградском административном округе под строительство индустриального парка", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Представитель мэрии отметил, что инвестор вложит в проект 14,5 миллиарда рублей. Производство позволит обеспечить более 1,9 тысячи рабочих мест.
Производственный комплекс в Зеленограде будет оснащен административными, демонстрационными и торговыми площадками. Планируется, что в нем будут базироваться как предприятия по производству стройматериалов, так и исследовательские лаборатории наравне с инжиниринговым и учебным центрами.
Компания-инвестор рассчитывает нарастить мощность своего производства на 30–35% к концу 2022 года. Это поспособствует импортозамещению в области строительства, а в долгосрочной перспективе поможет осуществить переход в строительной сфере от ручного труда к индустриальному производству.
Ранее Сергей Собянин объявил, что в столице не планируют снижать темпы и объемы строительства. По словам градоначальника, в 2022 году могут построить до 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
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