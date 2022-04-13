Белоусов заявил о просадке российской экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов сообщил о начавшейся просадке российской экономики.

"Один из главных на сегодня рисков – просадка экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности, с другой", – цитирует его РИА Новости.

Белоусов добавил, что соответствующей информацией поделились руководители системообразующих предприятий. При этом рынок труда пока практически не затронут.

Также зампредседателя правительства РФ указал на двойной удар, нанесенный транспортной системе страны. Во-первых, были серьезно ограничены международные перевозки. Во-вторых, потребовалось оперативно перестраивать потоки грузов на восточное направление.

Помимо этого, Белоусов подчеркнул, что страны Запада своими действиями пытаются осуществить экономическую блокаду России в финансовой, транспортной, торговой и гуманитарной сферах.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.