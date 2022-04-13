Белоусов заявил о попытке создать четыре кольца экономической блокады вокруг РФ

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Запад стремится осуществить экономическую блокаду России в финансовой, транспортной, торговой и гуманитарной сферах, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Очевидно, замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики. Буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы", – приводит его слова РИА Новости.
Белоусов пояснил, что введенные против России финансовые, торговые, транспортные и гуманитарные ограничения представляют собой четыре кольца экономической блокады, которую пытается организовать Запад. Однако, по его словам, полностью реализовать этот план невозможно.
"Невозможно изолировать Россию, шестую по величине экономику мира, от глобальной экономической системы. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют", – заключил Белоусов.
Ранее Владимир Путин заявил, что странам Запада не удалось реализовать санкционный "блицкриг" в отношении России. По словам президента, промышленность и финансовая система РФ продолжают исправно работать, поэтому российская экономика демонстрирует продолжает прочно стоять на ногах. Он отметил, что тренд на сохранение макроэкономических показателей будет сохраняться.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
Кабмин утвердил дополнительные меры по повышению устойчивости экономики РФ на фоне санкций
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