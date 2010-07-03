Карты Visa и Mastercard столичного банка заблокировали из-за санкций

Visa и Mastercard заблокировали карты банка "Еврофинанс Моснарбанк" из-за санкций США. На сайте кредитной организации говорится, что карты не работают ни за границей, ни на территории РФ.
Отмечается, что клиенты в ближайшее время смогут обменять Visa на карты российской платежной системы "Мир".
Ранее сообщалось, что американское министерство финансов ввело санкции в отношении российско-венесуэльского банка "Еврофинанс Моснарбанк". Ограничения связаны с текущей политической ситуацией в Венесуэле.
"Еврофинанс Моснарбанк" был создан в соответствии с соглашением между правительствами РФ и Боливарианской Республики Венесуэла об учреждении российско-венесуэльского банка.
К началу 2019 года в "Еврофинанс Моснарбанке" были размещены 8,9 миллиарда рублей средств физлиц, в том числе на расчетных счетах физлиц – около 260 миллионов рублей.
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