"Ростелеком" договорился о покупке оператора Tele2

"Ростелеком" согласовал условия консолидации 100 процентов долей в мобильном операторе Tele2. Как сообщил глава госоператора Михаил Осеевский журналистам, согласование базовых условий и модели консолидации завершено.
"В результате консолидации будет группа с выручкой, приближающейся к 500 миллиардам рублей", – цитирует функционера ТАСС.
При этом, по его словам, Tele2 продолжит работать независимой дочерней компанией с существующим менеджментом. Глава госоператора отметил, что рассчитывает на "заметный" рост компании в ближайшие годы.
Сейчас "Ростелекому" принадлежат 45 процентов акций Tele2. Остальным пакетом владеет компания Tele2Russia Holding AB. В ней доля в 50 процентов принадлежит банку ВТБ, еще 40 – Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова и 10 – банку "Россия".
Ранее сообщалось, что новый мобильный оператор от Сбербанка под брендом "СберМобайл" заработает в 13 российских регионах.
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