Экономист Остапкович: большинство западных компаний вернутся в РФ к 2030 году

13 февраля, 17:15Экономика
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Основная часть западных компаний вернется в Россию к 2030 году. Такой прогноз в разговоре с Москвой 24 озвучил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Эксперт назвал нынешнюю геополитическую и экономическую ситуацию неопределенной, однако первые тенденции к урегулированию многих вопросов постепенно проявляются. Российский рынок же, по его словам, удобен зарубежному бизнесу с точки зрения логистики и доходности.
"Бывают периоды, связанные с политической конфронтацией, какими-то международными нормами и правилами. Пройдет некоторое время, начнутся мирные дипломатические переговоры, и компании обязательно вернутся", – указал экономист.
Ранее Владимир Путин заявил, что РФ не выгоняла западные бренды из страны. Президент подчеркнул, что многие партнеры, в том числе из США и Западной Европы, продолжили работать на российском рынке вопреки давлению властей этих стран. По оценке главы государства, из РФ ушла лишь примерно четверть от всего бизнес-сектора.