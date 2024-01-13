Белый дом уведомил ряд ведомств о необходимости подготовиться к возможному шатдауну – СМИ

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Белый дом уведомил ряд ведомств о необходимости подготовиться к возможному правительственному шатдауну, сообщает агентство Bloomberg.

Ведомства должны подготовить планы действий, если государственное финансирование прекратится.

Ранее СМИ писали, что шансы на приостановку работы американского правительства после 20 января достаточно высоки, поскольку спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещал больше не давать ход законопроектам о временном финансировании.

В случае шатдауна в первую очередь приостановят работу Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс и министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства прекратит функционировать с 3 февраля.

Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.

Джо Байден ранее заявил, что конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства Штатов на предстоящий год. Президент США отметил, что двухпартийный механизм финансирования, который был достигнут в конгрессе, приближает Вашингтон на шаг к предотвращению шатдауна и защите важных национальных интересов.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что общий бюджет американского правительства на 2024 год согласован на уровне почти 1,6 триллиона долларов, включая 886 миллиардов долларов на оборону.