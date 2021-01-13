ЦБ объяснил смысл принятия новых правил контроля наличных расчетов

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Поправки к "антиотмывочному" закону, вступившие в силу 10 января, призваны облегчить отчетность для банков и не несут в себе революционных изменений в системе контроля наличных расчетов, сообщила пресс-служба Центробанка РФ, передает РИА Новости.
"Считаем важным подчеркнуть, что никаких революционных изменений указанные поправки не привносят. Так, не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций – субъектов исполнения "противолегализационных" требований представлять в финансовую разведку (Росфинмониторинг) сведения об исчерпывающем перечне операций, не изменились также и пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю, – это, как и прежде, 600 тысяч рублей и выше (или расчетная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей)", – заявили в регуляторе.
Там пояснили, что цель принятых поправок заключается в снижении нагрузки на финансовые институты при информировании Росфинмониторинга и других организаций о подлежащих обязательному контролю операциях.
"Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности", – отметили в ЦБ.
Таким образом, кредитные организации будут выявлять и сообщать в финразведку только об операциях с наличными и операциях по вкладам. Также новые правила помогут снять лишнюю нагрузку и с клиентов финансовых организаций по части запроса у них дополнительной информации и документов по операциям, совершенным в других организациях.
Поправки в так называемый "антиотмывочный" закон – 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" усиливают контроль за операциями россиян с наличными свыше 600 тысяч рублей.
Кроме того, они предусматривают обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от 100 тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей.
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