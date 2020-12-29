Эксперт прокомментировал расширение контроля над денежными операциями россиян

В России с 10 января 2021 года вступают в силу поправки в "антиотмывочный" закон. Согласно им, расширится перечень денежных операций, подпадающих под контроль финансовой разведки. Разбираемся, на ком больше всего отразятся нововведения и поможет ли такой подход бороться с налоговыми уклонистами.



Денежная прозрачность

Перечень денежных операций, которые подпадают под контроль финансовой разведки, расширят в России после вступления в силу поправок в "антиотмывочный" закон № 115-ФЗ. Об этом заявил председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.





Михаил Дорофеев председатель правления КПК "Обновление" Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику.

Среди новшеств – установление контроля над почтовым переводом средств на сумму от 100 тысяч рублей и возвратом неистраченных авансов за мобильную связь от той же суммы. Также внимание привлекут ставки в азартных играх на сумму 600 тысяч рублей и любые операции с наличными более 600 тысяч рублей. Поправки коснутся и перечня контролируемых сделок с недвижимостью от 3 миллионов рублей, включая коммерческий наем жилья, ипотеку и аренду.

Таким образом, с 10 января банки и организации, которые занимаются денежными переводами, обяжут передавать сведения о них, если лимиты, указанные в "антиотмывочном" законе, превышены. Дорофеев уточнил, что автоматической проверки по каждому такому случаю не будет. Однако ситуации, где вероятность нарушений большая, скорее всего, все же попадут в поле зрения Росфинмониторинга.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Не спрятаться, не скрыться?

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с Москвой 24 заявил, что поправки в "антиотмывочный" закон являются логичными и последовательными шагами.



"Здесь очень важно иметь в виду, что все эти меры направлены на то, чтобы снизить риски обналички. Обналичка – это всегда связано с неформальной занятостью и теневым бизнесом. Тот же самый предприниматель, которому срочно нужны деньги, чтобы в конвертах раздать своим сотрудникам, он уже попадет в серьезную зону риска", – объяснил эксперт.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий В первую очередь это немного поможет умерить мотивы к неформальной занятости, конвертным зарплатам и теневому сектору экономики. Это будет стимулировать работать "вбелую", ну и раз "вбелую", то и с налогами тут становится все более понятно.

В свою очередь, руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что поправки – попытка устранить пробелы и лазейки в законе для актуальных методов ухода от налогов либо финансирования незаконной деятельности.

"Для людей, которые законно себя ведут в жизни, никаких особых неудобств от этого не последует. Мы можем говорить о том, что у нас в малом бизнесе, вполне вероятно, эти способы ухода от налогов процветали и функционировали, особенно в бизнесе, связанном с услугами, там, где большой оборот наличных средств. Также всегда были люди, которые финансировали терроризм, подобного рода противоправные проявления", – сказал собеседник Москвы 24.

По мнению Ордова, если совершать преступные действия такого рода станет тяжелее, то общество только выиграет.

Вместе с тем экономист выразил надежду, что нововведения станут эффективной формой борьбы с незаконными явлениями. А не "традиционным способом веерного усложнения ведения бизнеса" и необходимости в дополнительной отчетности со стороны всех экономических субъектов, подытожил собеседник Москвы 24.