"Известия": кредитные каникулы для малого бизнеса отложили до середины 2025 года

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Кредитные каникулы для малого и среднего предпринимательства (МСП), а также для самозанятых могут появиться в России не ранее, чем летом 2025 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центробанка сообщает газета "Известия".

Данный механизм предлагал Владимир Путин еще в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года. Глава государства выступил за предоставление права некрупному бизнесу раз в пять лет оформлять кредитные каникулы на срок до полугода без ухудшения кредитной истории.

Максимальный размер займа, по которому планируется предоставлять льготный период, для микропредприятий составит 60 миллионов рублей, для малых предприятий – 400 миллионов, для средних – 1 миллиард, а для самозанятых – 10 миллионов. Кроме того, оформить льготный период предлагается просто по заявлению заемщика.

Однако на данный момент законопроект еще не прошел даже первое чтение. Эксперты отмечают, что сейчас введение подобных кредитных каникул особенно актуально на фоне рекордно высокой ключевой ставки. При этом, по их мнению, процесс введения такого механизма занимает длительное время и требует тщательной проработки для учета интересов как должника, так и кредитора. Аналитики считают, что если каникулы будут предоставляться автоматически только на основании обращения заемщиков, то это лишь повысит кредитный риск по сделке, которую банкам придется закладывать в условия займа.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города. В 2023 году количество юридических лиц в реестре малого и среднего бизнеса (МСП) Москвы выросло на 2,3%. Их общее число насчитывало 466 тысяч.

