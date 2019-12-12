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В мире

19:41

Закон о поправках в Газовой директиве ЕС вступил в силу в Германии

экономика за рубежом

Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer

В Германии вступил в силу закон о поправках к Газовой директиве Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу немецкого министерства экономики и энергетики.

Законопроект был одобрен парламентом страны в начале ноября. Затем его подписал президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Согласно документу, операторы трубопроводов и поставщики газа должны быть полностью независимы. Эти нормы исключают ситуацию, когда одна компания одновременно владеет газопроводом и поставляет по нему газ. Исключения возможны лишь для трубопроводов, которые были построены до 23 мая текущего года. Это значит, что правила не затронут "Северный поток – 1".

В настоящее время строительство магистрального газопровода завершено на 83%, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра. Газопровод протянется от побережья России до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.

Ранее оператор проекта магистрального газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG обратился в арбитраж с жалобой на Евросоюз, который принял дискриминационные поправки к Газовой директиве.

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