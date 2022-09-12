В России допустили дальнейшее понижение ключевой ставки

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Эксперты не исключают, что в условиях внешнего давления на экономику России Центробанк на заседании 16 сентября продолжит снижать ключевую процентную ставку, сообщают "Ведомости".

По прогнозам аналитиков, Банк России будет действовать осторожнее, чем в предыдущие месяцы. 10 из 13 экспертов ожидают понижения на 50 базисных пунктов, до 7,5 процента годовых. При этом они не исключают, что денежно-кредитная политика ЦБ может стать более консервативной.

Высокую вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики объясняют тем, что инфляция в стране быстро замедлилась, а поддержка российской экономики в сложных условиях все еще необходима.

Ранее сообщалось, что средняя ключевая ставка в 2025 году составит 5–6%. По прогнозу Банка России, средняя ключевая ставка в 2023 году составит 6,5–8,5%, в 2024 году – 6–7%. В регуляторе отметили, что достижение целевого уровня инфляции в РФ в 4% займет более 1,5 года, оно завершится в 2024 году.

Центробанк также оценит целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии текущего года. Согласно базовому сценарию Банка России, возвращение экономики РФ к потенциальным темпам роста ожидается в 2025 году.

22 июля Банк России снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов, с 9,5 до 8% годовых. Сообщалось, что ЦБ будет оценивать дальнейшую перспективу снижения ставки во втором полугодии текущего года.

При этом отмечалось, что решения будут приниматься исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики и оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

