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Развивающиеся страны попали в беду из-за "зеленой" повестки Запада, который в кризисной ситуации бросился закупать ископаемые ресурсы. Таким мнением поделился главный научный сотрудник аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугияма в статье издания Sankei Shimbun.

Он отметил, что Европа увеличивает свой импорт ископаемых энергоресурсов – ввозит уголь со всего мира и закупает большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США. Такие "взрывные" покупки традиционного топлива усилили энергетический кризис по всему миру, пояснил Сугияма.

По его словам, широко разрекламированная в Европе политика "декарбонизации" доставила миру большие неприятности, однако сама она этого не признает, утверждая, что нынешний возврат к ископаемому топливу носит временный характер.

Ранее в некоторых странах Евросоюза прошли протесты. К примеру, 4 сентября в немецком Кельне прошла демонстрация в поддержку России, а 3 сентября в центре Праги прошел крупный антиправительственный митинг из-за удорожания газа и роста цен на товары.

Профессор политологии Дрезденского университета Вернер Патцельт заявил, что этой осенью каждый житель Германии столкнется с инфляцией и дефицитом энергоресурсов. По его мнению, такая ситуация обернется массовыми протестами по всей стране.

Ухудшить ситуацию, считает Патцельт, могут также неготовность граждан заставить правительство принять меры для улучшения положения и политика освещения протестов в прессе.

Обозреватель Financial Times Ричард Милн заявил, что Европа столкнулась с энергетическим кризисом, который "добьет" континент. Он отметил, что необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах оказались на рекордно низком уровне.

Это грозит тем, что ряд стран не сможет обеспечить свои потребности в электроэнергии.

