Более 24 тысяч закупок по потребностям провели на столичном портале поставщиков за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Свыше 24 тысяч закупок по потребностям региональные заказчики осуществили на столичном портале поставщиков за первые 6 месяцев 2025 года. Об этом рассказала заммэра Мария Багреева.

По ее словам, общая сумма составила 3,9 миллиарда рублей. При этом в результате проведения таких закупок начальная цена контракта снизилась в среднем на 8,7%, благодаря чему госучреждения сэкономили почти 312 миллионов рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

"Наиболее часто заказчики из регионов покупали пищевые продукты, лекарственные средства и медицинские материалы, а также химические вещества", – уточнила Багреева.

В процессе тендера заказчик формирует список необходимых товаров, работ или услуг и устанавливает дедлайн для получения коммерческих предложений от поставщиков. По истечении установленного срока определяется победитель на основе ключевых параметров. Причем это не всегда означает выбор самого дешевого предложения, поскольку в приоритете ставятся сроки поставки или качество продукции.

В первой половине 2025 года наибольшую активность в закупках по потребностям проявили представители Пермского края, добавил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Они заключили 3,6 тысячи контрактов на сумму 400 миллионов рублей. Поставщики из Ямало-Ненецкого автономного округа провели 2,8 тысячи сделок на 492 миллиона рублей, а из Ханты-Мансийского автономного округа – 2,7 тысячи контрактов на 473 миллиона рублей", – пояснил он.

Всего на эти три региона, по словам Пуртова, пришлось более трети от общего объема закупок по потребностям.

При этом общая сумма закупок на портале за первое полугодие текущего года составила почти 58 миллиардов рублей, указывал ранее Сергей Собянин.

Как подчеркнули в департаменте информационных технологий, портал поставщиков считает эффективным и удобным инструментом, адаптируемым к условиям регионов. Он помогает предпринимателям найти гарантированный рынок сбыта, а государственным и муниципальным организациям – быстро и удобно осуществлять закупки.

Для удобства региональных пользователей на портале оптимизировали бизнес-процессы, учитывая законы и нормы каждого региона. Там же появился личный кабинет, где можно управлять закупками субъекта.

Ранее сообщалось, что с осени 2022 года с помощью торгового бота на портале поставщиков было заключено более 215 тысяч контрактов. Благодаря этому заказчики смогли сэкономить 11,1 миллиарда рублей.

Торговый бот автоматизирует участие, делая ставки, пока не достигнет установленной поставщиком минимальной цены. Это позволяет предпринимателю участвовать сразу в нескольких сессиях.