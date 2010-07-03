ЦБ аннулировал лицензию "Национального банка взаимного кредита"

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Центробанк аннулировал лицензию "Национального банка взаимного кредита". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Лицензия столичной кредитной организации "НБВК" была аннулирована приказом Банка России от 12 июля. Как уточняется в документе, акционеры банка приняли решение о его добровольной ликвидации.

В этот же день ЦБ отозвал лицензию у московского "Частного расчетно-кассового центра". Кредитная организация не исполняла требования федеральных законов о банковской деятельности и нормативных актов ЦБ, пояснили представители регулятора.