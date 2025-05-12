Внебиржевой курс доллара упал ниже 80 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов, на которые ссылается РИА Новости.

Это произошло впервые с 21 апреля. Во время торгов американская валюта снижалась до 79 рублей и 99 копеек, но к 18:04 по московскому времени она укрепилась до 80 рублей и 18 копеек, упав на 1 рубль и 15 копеек относительно предыдущего закрытия.

При этом официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ на 13 мая, составляет 80 рублей и 88 копеек. Вместе с тем курс евро снизился до 90 рублей и 11 копеек, а юань упал до 11 рублей и 17 копеек.

Ранее стоимость золота поднялась выше 3,4 тысячи долларов впервые с 22 апреля. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже чуть позже превысила 63 доллара за баррель. Такой показатель был достигнут впервые с 30 апреля.

