ФНС предупредила о сроке подачи отчетов о зарубежных счетах

Фото: 123RF/yilmazsavaskandag

Россиянам, у которых есть зарубежные счета и электронные кошельки, необходимо предоставить отчеты о движении денежных средств и других активов до 2 июня. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС).

Согласно действующему законодательству, российские налоговые резиденты должны представлять такие отчеты ежегодно до 1 июня, однако в 2025 году эта дата является выходным днем. Отчет можно предоставить в электронной форме через личный кабинет на сайте ведомства, в бумажном виде лично или заказным письмом.

Как подчеркнула служба, отчитываться также надо при открытых счетах на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или в странах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией. При этом зачисление или списание по счету или остаток средств на конец года не должны быть свыше 600 тысяч рублей. Однако по электронным кошелькам не нужно отчитываться, если общая сумма зачисленных на них средств не превышает 600 тысяч рублей.

"В отношении мобилизованных лиц срок представления отчетов продлен на три месяца после окончания периода частичной мобилизации", – цитирует ФНС РИА Новости.

Ранее Центробанк России продлил в отношении нерезидентов из недружественных стран ограничения на переводы за рубеж средств, которые хранятся на счетах брокеров и доверительных управляющих. Ограничения, которые были введены 1 апреля 2022 года, распространяются на операции по переводу средств со счетов, открытых физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих.

