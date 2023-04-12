Банк России не считает необходимым возвращаться к репатриации валютной выручки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ не видит необходимости в возвращении к обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Что касается необходимости вернуться к репатриации экспортной выручки, <...> на наш взгляд, это не нужно делать, потому что <...> то, что наши компании и граждане отправляют за рубеж, это позволяет им оплачивать необходимый импорт, а он нам тоже нужен", – цитирует ее ТАСС.

По словам главы ЦБ РФ, российские компании все равно продолжают продавать валютную выручку, хотя это не является обязательным. При этом доля продаж уменьшилась по сравнению с прошлым годом незначительно, добавила Набиуллина.

В феврале прошлого года Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры были обязаны продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

Позже этот порог снизили до 50% на фоне стабилизации курса рубля и достижения приемлемого уровня валютной ликвидности на рынке. А в июне прошлого года репатриацию валютной выручки и вовсе отменили.



Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

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