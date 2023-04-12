ЦБ РФ поддерживает идею дать право ряду рискованных заемщиков брать кредиты в банках

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Центробанк России поддерживает идею дать право ряду рискованных заемщиков получать кредиты в банках. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

"Предусмотрено, что будет возможность выделять такую особую категорию потребительских кредитов для заемщиков с высоким риском, чтобы у них был выбор, где кредитоваться, это будет их выбор, но это улучшает конкурентные условия", – приводит его слова ТАСС.

Мамута пояснил, что Банк России уже взаимодействует с кредитными организациями, чтобы верно учесть подобное с точки макропруденциального регулирования. Подобная идея, по его предположению, может быть реализована в комплексе с законом.

Ранее стало известно, что число выданных кредитных карт в России в феврале 2023 года выросло на 7,8%. Общее число одобренных кредитных карт составило 935 тысяч штук. Больше всего их выдали в Москве – 69 тысяч штук.



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