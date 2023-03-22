Многие россияне считают правонарушением не вернуть банку кредит

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Аналитики НАФИ выяснили, что 73% россиян считают правонарушением взять кредит в банке и не вернуть его. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса.

Согласно исследованию, 20% респондентов не считают правонарушением невозврат кредита в том случае, когда у заемщика есть серьезные на это основания.



Аналитики рассказали о трех причинах, по которым граждане страны не могут выплатить кредит. О внезапно возникших обстоятельствах – экономический кризис, потеря работы, развод, заболевание – заявили 35% опрошенных. Следующей причиной респонденты назвали увеличение ставки и платежей по кредиту – 28%. На третьем месте оказалось сокрытие банком реальной стоимости кредита – 23% опрошенных.

Граждане страны начали относиться к обязательствам по выплате кредитов намного серьезнее – в 2015 году 61% респондентов называли невозврат средств правонарушением. Восемь лет назад люди в два раза чаще считали, что могут не платить по кредиту в том случае, когда банк скрыл его реальную стоимость. Этой позиции придерживалась почти половина россиян (47%). Также респонденты чаще называли веской причиной увеличение процентной ставки (45%) и форс-мажорные обстоятельства (39%).

Благодаря полученным данным аналитики смогли составить портрет ответственного и надежного налогоплательщика – это замужняя женщина с детьми и средним уровнем дохода, проживающая в городе с населением до 500 тысяч человек.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи граждан.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что вернуть украденные мошенниками средства можно только в нескольких случаях. Она отметила, что если человек сам продиктовал все данные злоумышленнику, то банк нельзя привлечь к ответственности. Вернуть деньги можно в том случае, когда клиент смог предупредить банк о случившемся в течение суток и написал заявление на блокировку карты.



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