Россиянам посоветовали надежный способ сохранения сбережений

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Вклады и сберегательные счета в рублях в текущих условиях являются разумным способом сохранения денежных накоплений, заявил глава Росбанка Илья Поляков.

"В настоящий момент разумным способом размещения средств с целью их сохранения, безусловно, являются депозиты в крупных надежных банках, а также сберегательные рублевые счета, особенно с учетом двузначных ставок", – приводит его слова РИА Новости.

Также Поляков порекомендовал рассмотреть в качестве инструмента сбережений покупку облигаций крупнейших российских корпоративных эмитентов. В целом эксперт посоветовал исповедовать диверсифицированный подход к сохранению накоплений и их приумножению в период резких колебаний на финансовом рынке.

Ранее аналитики рассказали о наиболее популярных финансовых ошибках россиян. Так, аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев назвал ошибкой снятие денег с банковских счетов для хранения в наличном виде. В свою очередь, основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров выразил мнение, что потерять деньги сейчас можно и пытаясь получить дополнительный доход.

