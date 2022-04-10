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Сбербанк объявил о снижении ставок по потребительским кредитам с 10 апреля до 19,9%. Об этом сообщается на сайте банка.

"С 10 апреля Сбербанк делает условия по потребительским кредитам выгоднее для клиентов. Ставка снижена на 2 процентных пункта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с воскресенья минимальная ставка потребкредита для всех категорий заемщиков будет составлять 19,9%. Кроме того, Сбербанк уменьшил стоимость сервиса "Деньги до зарплаты".

"Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения. ЦБ понизил ключевую ставку, а это значит, что теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам", – заявил директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

8 апреля Центральный банк РФ принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов – до 17% годовых. В ЦБ отметили, что внешние обстоятельства для экономики России остаются трудными и достаточно ограничивают экономическую деятельность. Уточнялось, что риски для финансовой стабильности РФ еще есть, однако на сегодняшний день они перестали увеличиваться.

При этом в Банке России допустили возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее назначено на 29 апреля.