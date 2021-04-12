"Интер РАО" не прекращала экспорт электроэнергии из Калининградской области в Прибалтику

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Компания "Интер РАО" не прекращала поставки электроэнергии в страны Балтии, несмотря на отключение трансграничных линий электропередачи между Белоруссией и Литвой. Об этом сообщает ТАСС.

Белоруссия отключала трансграничные линии электропередачи с Литвой 8 и 11 апреля. Как объяснили в компании, это было необходимо для испытаний надежности энергосистемы страны. Поставки из Калининградской области данная мера не затронула.

Как стало известно ранее, страны Балтии планируют вывести свои энергосистемы из энергокольца БРЭЛЛ (в его состав входят Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). В дальнейшем они подключатся к энергосистеме Европы через Польшу на основе смычки LitPol Link и морского кабеля Harmony Link.

Как рассказал заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов, в РФ показатели тарифов на электроэнергию снижены относительно экономически обоснованных. Разница составляет порядка 30–50%.

