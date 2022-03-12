ЦБ решил не возобновлять торги в секции фондового рынка Мосбиржи третью неделю подряд

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк принял решение не возобновлять торги в секции фондового рынка Московской биржи в период с 14 по 18 марта. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Исключение вновь стал режим "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ. Таким образом, торги на рынке акций Мосбиржи не будут поводиться уже третью неделю подряд.
Между тем торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка, включая индексные контракты, пройдут в режиме "Закрытие позиций – адресные заявки". Торги на фьючерсы по инструментам денежной и товарной секций (валютные пары и драгоценные металлы) пройдут в обычном режиме с 10:00 до 18:45 по московскому времени.
Торги на валютном и денежном рынках, а также рынке репо продолжат проводить с открытием в 10:00 мск.
Ранее Центробанк уже принимал решение не возобновлять торги на Мосбирже в секции фондового рынка. Торги не проводились 10 и 11 марта.
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