ЦБ не возобновит торги 10 марта на фондовом рынке Мосбиржи

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ принял решение не возобновлять торги 10 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что исключением станет режим "Выкуп: адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 по московскому времени; секции рынка СПФИ.

В ЦБ отметили, что торги на валютном и денежном рынках, а также рынке репо Мосбиржи откроются в 10:00 по московскому времени.

Режим работы Московской биржи на 11 марта будет объявлен до 09:00 по московскому времени 11 марта.

Ранее в ЦБ заявили, что банковская система России стабильна и обладает достаточным запасом капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.