ЦБ решил не возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи 11 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России принял решение не возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка 11 марта. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Исключением станет режим "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, а также секция рынка стандартизированных производных финансовых инструментов.

Ранее Центробанк уже принимал решение не возобновлять торги на Мосбирже в секции фондового рынка. Решение касалось 10 марта. При этом торги на валютном и денежном рынках, а также рынке репо Мосбиржи открылись в 10:00 по московскому времени.