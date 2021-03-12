Акции Башкирской содовой компании перечислили на счет Росимущества

Фото: ТАСС/Вадим Брайдов
По решению суда акции Башкирской содовой компании (БСК) были перечислены на лицевой счет Росимущества. Об этом сообщает РИА Новости.
В Арбитражный суд республики был заявлен иск от Генпрокуратуры с требованием получить акции БСК из незаконного владения АО "Башкирская химия", ООО "Торговый дом Башкирская химия" и АО "Региональный фонд". Это было сделано с целью защиты государственных интересов.
Судебным актом от 11 декабря 2020 года все требования остались удовлетворены. Сейчас все обозначенные акции перечислены на счет Росимущества.
Компания привлекла к себе внимание после попытки разработки шихана Куштау. После протестов местных жителей власти Башкирии дали горе статус особо охраняемой территории. БСК, в свою очередь, не прекратили разрабатывать гору, спустившись ниже грунтовых вод.
Действия компании раскритиковал президент РФ Владимир Путин в конце августа 2020 года. Он поручил правительству Башкирии и местной прокуратуре разобраться с ситуацией.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что ситуацию вокруг горы Куштау можно считать исчерпанной. Он добавил, что правоохранительные органы изучат обстоятельства сделки по приватизации БСК, так как государство потеряло десятки миллиардов рублей.
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