Названа минимальная цена за упаковку сигарет в 2024 году

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Минимальная цена за упаковку сигарет в следующем году составит 129 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства России.

"Рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 129 рублей на период с 1 января по 31 декабря 2024 года", – сообщили в ведомстве.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому со следующего года акциз на табак и вино повысится. Изменения инициировало российское правительство. Так, акциз на табак в 2024 году может составить 2 813 рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 820 рублей.



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