Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит газа из РФ – СМИ

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Власти Болгарии решили отложить введение повышенных тарифов за транзит газа из РФ, сообщил бывший премьер-министр республики Бойко Борисов. Его слова приводит "Фокус".

"Мы очень близки к шенгену <...> Мы не должны упустить этот шанс из-за сборов, поэтому мы отступаем, чтобы идти по европейскому пути", – объяснил он.

Эту информацию подтвердил и болгарский политик Кирил Петков. Однако, по его словам, республика продолжает работать по данному вопросу с ЕК и может использовать данный механизм позже.

Ранее сербский лидер Александр Вучич отреагировал на введение Болгарией акциза на транзит российского газа. По его мнению, на рынке энергоносителей в Европе "происходят странные вещи".

В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали отметили, что решение властей Болгарии увеличить плату за транзит газа из РФ наносит вред энергоснабжению двух стран, а также "противоречит европейской солидарности".



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