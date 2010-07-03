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Общество

12:14

В Совфеде оценили исследование о размере справедливой зарплаты

экономика общество

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказался об исследовании экспертов Общественной палаты о справедливом минимуме доходов работающего населения. Об этом сообщает RT.

"Что касается уровня среднего дохода, который бы семью удовлетворил, да, на мой взгляд, где-то от 50 до 60 тысяч рублей на человека – это та приблизительно сумма, которая была бы среднеприемлемой. Но, учитывая географическую разницу и различные климатические условия жизни, я бы эту сумму увеличил на коэффициент с точки зрения нормативов проживания", – заявил Рязанский.

Кроме того, сенатор призвал принять во внимание возможности государства и уровень зарплаты, соответствующий тем или иным профессиям на рынке.

Специалисты выяснили, что более трети жителей России (около 35 процентов) считают справедливой зарплату минимум в 50 тысяч рублей. 31 процент респондентов согласны на заработок в пределах 40-50 тысяч, лишь одна десятая часть опрошенных удовлетворяется зарплатой в 21-30 тысяч рублей.

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