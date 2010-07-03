Названо число россиян с "черными" зарплатами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России проживает около 13 миллионов человек, которые не платят налоги с зарплаты. Это 18% от трудоспособного населения страны, сообщает РБК со ссылкой на специалистов агентства "Национальные кредитные рейтинги".

По подсчетам экономистов, если каждый не оформленный на работе гражданин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей, а это 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и два триллиона со страховых взносов. Отмечается, что если бы неформально занятые работали легально, то ставку подоходного налога можно было бы снизить с текущих 13 до 11%.

Данные экономистов расходятся с Росстатом. Так, количество рабочих россиян на 22% меньше, чем по данным Росстата. Кроме того, средняя зарплата в стране, по версии ФНС, на 25% ниже, чем по данным Росстата.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем "теневых" зарплат в стране. Это следует из существенного расхождения данных о расходах и официальных доходах россиян. Как отметила замглавы ведомства Светлана Бондарчук, в 2017 году в Татарстане разница составила 44,8%, или 458 миллиардов рублей, в Саратовской области – 31,5% (141 миллиард рублей).

По ее словам, "обеление экономики идет медленными темпами", несмотря на утвержденные программы экономического развития регионов, планы повышения доходов региональных бюджетов и работу комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ.

