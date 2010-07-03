Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:58

Названо число россиян с "черными" зарплатами

экономика финансы общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России проживает около 13 миллионов человек, которые не платят налоги с зарплаты. Это 18% от трудоспособного населения страны, сообщает РБК со ссылкой на специалистов агентства "Национальные кредитные рейтинги".

По подсчетам экономистов, если каждый не оформленный на работе гражданин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей, а это 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и два триллиона со страховых взносов. Отмечается, что если бы неформально занятые работали легально, то ставку подоходного налога можно было бы снизить с текущих 13 до 11%.

Данные экономистов расходятся с Росстатом. Так, количество рабочих россиян на 22% меньше, чем по данным Росстата. Кроме того, средняя зарплата в стране, по версии ФНС, на 25% ниже, чем по данным Росстата.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем "теневых" зарплат в стране. Это следует из существенного расхождения данных о расходах и официальных доходах россиян. Как отметила замглавы ведомства Светлана Бондарчук, в 2017 году в Татарстане разница составила 44,8%, или 458 миллиардов рублей, в Саратовской области – 31,5% (141 миллиард рублей).

По ее словам, "обеление экономики идет медленными темпами", несмотря на утвержденные программы экономического развития регионов, планы повышения доходов региональных бюджетов и работу комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика