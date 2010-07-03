Эксперты назвали негативные последствия вывода экономики из тени

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Вывод бизнеса из тени приводит к сдерживанию экономического роста. Такое мнение выразила экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Софья Донец. По словам специалиста, обеление экономики в конечном счете – это шаг в лучшую сторону.

"На период перестройки это отнимает от роста. Когда надо похудеть, вы сидите на строгой диете, вам надо привыкнуть к этому – этот период для вас суровый. Потом вы, конечно, заживете лучше, чем жили раньше", – цитирует РБК эксперта.

Вывод экономики из тени влечет изъятие средств из потребления в пользу государства, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

"Поэтому это еще в большей степени подрывает потребительский спрос", – рассказал Сафонов.

По данным издания, в секторе неформального бизнеса в России сейчас работают 15,25 миллиона человек. По данным ФНС, с 2013 по 2017 год поступления от налогов выросли на 60 процентов при прежней ставке основных налогов. Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 11,7 триллиона рублей. Это соответствует 12,7 процента ВВП.

Самая высокая доля неформального сектора – в сфере операций с недвижимостью (6,3 процента ВВП, или половина всей серой экономики страны). В сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве формируется 1,4 процента неучтенного ВВП России, столько же производит сектор оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспорта. На третьем месте – строительство, в котором почти 16 процентов всех экономических операций находится в тени (0,9 процента ВВП).

По данным Росстата, в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, в секторе водоснабжения и утилизации отходов неформальная деятельность отсутствует.

